Belarus'ta Ekonomik İşbirliği Toplantısı

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, üyelerinin Belarus pazarında daha etkin yer alabilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliklerinin ele alındığı toplantıya katılmak üzere Belarus'u ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankaramız çok önemli bir alternatif olarak, yatırımcılara fırsatlar sunuyor" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO üyelerinin, dış ticaret imkanlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ve beraberindeki ATO heyeti ile Belarus'un Başkenti Minsk'i ziyaret etti. Belarus'ta "Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu"na katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte ekonomik işbirlikleri her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Küresel ticaretin ağırlık merkezinin hızla batıdan doğuya hareket ettiği bu dönem, bazı riskler içerse de yeni fırsatları beraberinde getirerek, yeni işbirliklerine imkan sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Doğunun en batısında ve aynı zamanda batının en doğusunda yer alan Türkiye, önemli bir potansiyel olarak tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkez durumunda. Başta enerji olmak üzere, ticaret, eğitim, savunma sanayi, yazılım ve teknoloji alanlarında çok ciddi işbirliği fırsatları sunan bir ülke olarak Türkiye, bölgenin önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Makro ekonomik dengesi istikrarlı bir şekilde düzelmeye devam eden ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor. Türkiye, geniş iç pazarının yanı sıra, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bölgesel pazarlarla ticaret imkanı sağlayan ve çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez konumundadır."

" Ankara, 6 bine yakın sanayi işletmesiyle özellikle yüksek teknoloji sanayi üretiminde ciddi bir üs haline geldi"

Başkent Ankara'nın da son dönemde sanayi, ticaret ve turizmde önemli gelişmeler kaydederek, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini vurgulayan Yılmaz, "Nüfusu 7 milyona yaklaşan şehrimiz, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Ankara, 6 bine yakın sanayi işletmesiyle özellikle yüksek teknoloji sanayi üretiminde ciddi bir üs haline geldi. 13 organize sanayi bölgesi yüzde yüze yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankaramız çok önemli bir alternatif olarak, yatırımcılara fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Denis Meleshkin ve Genel Müdürü Sergey Nabeshko ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdür Yardımcısı İrina İvanova'nın katıldığı toplantıda, ATO üyelerinin Belarus pazarında daha etkin yer alabilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ı makamında ziyaret etti.

ATO heyeti adına ayrıca, Büyükelçi Işık ev sahipliğinde bir resepsiyon verildi. Resepsiyona, Belarus Ulusal Pazarlama Ajansı, Belarus'ta faaliyet gösteren Türk çatı kuruluşu temsilcileri ve önde gelen yerel iş insanları katıldı.