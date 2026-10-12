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Beijing'deki 2026 Mingde Stratejik Diyaloğu, altı gün sürdükten sonra sona erdi

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Beijing'deki 2026 Mingde Stratejik Diyaloğu, altı gün sürdükten sonra sona erdi. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler ve stratejik düşünürler, Çin'in kalkınmasının dünyaya sunduğu yeni fırsatları ele aldı; katılımcılar saha ziyaretleri ve halka açık tartışmalara katıldı.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Mingde Stratejik Diyaloğu toplantısı, 11 Ekim 2026.

11 Ekim'de sona eren toplantı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler ve stratejik düşünürler, Çin'in kalkınmasının dünyaya sunduğu yeni fırsatları ele aldı.

"Dayanıklılık ve Canlılık: Çin'in Kalkınmasının Dünyaya Getirdiği Yeni Fırsatlar" temalı etkinlik altı gün sürdü. Etkinlik kapsamında uluslararası katılımcılar saha ziyaretlerine ve halka açık tartışmalara katıldı. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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