Albüm: Çin'in Başkenti Beijing Yılın İlk Beş Ayında 2,667 Milyon Yabancı Turist Ağırladı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artışla toplam 2,667 milyon yabancı turist ağırladı. Bu artış, "Çin Seyahati"ne yönelik ilgiyi gözler önüne serdi.

Başkente giriş ve çıkış noktalarında 11 Mayıs itibarıyla yabancı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 2,55 milyonu aştı ve toplam giriş-çıkış yolcu hacminin yüzde 32'sini oluşturdu.

Söz konusu dönemde vizesiz veya geçici giriş izni politikaları kapsamında Beijing'e gelen yaklaşık 957.000 yabancı turist, tüm yabancı girişlerin yüzde 70,8'ini oluşturdu.

Yabancı turistlerin büyük bölümü turizm, iş, akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla ülkeye giriş sağladı.

Kaynak: Xinhua