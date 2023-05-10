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Beijing'de Taiwan Konferansı Düzenlendi

Beijing'de Taiwan Konferansı Düzenlendi

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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Taiwan konulu bir konferansta konuşuyor.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Taiwan konulu bir konferansta konuşuyor. Konferans, Salı ve Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.(Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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