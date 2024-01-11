Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı.

Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 182 BİN 609 LİRA OLDU

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ 122 BİN 351 TL OLMUŞTU

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz- Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINDAKİ ORANA SABİTLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

2023 (1 Temmuz-31 Aralık): 122 bin 351 TL