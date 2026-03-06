Haberler

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul'da tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı. Soruşturma, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülüyor.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
