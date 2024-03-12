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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Birlik ve Güçlü Olmanın Önemini Vurguladı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yakın coğrafyalardaki birliğini kaybeden milletlerin ve otoritesini kaybeden devletlerin akıbetine dikkat çekerek, güçlü olmanın ve birlik olmanın önemini vurguladı. Ayrıca, Toprakkale Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali'nin açılışında konuşan Destici, yerel seçimlerde BBP adayı Mehmet Daşöz'e destek çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yakınımızdaki coğrafyalarda birliğini kaybeden milletlerin, otoritesini kaybeden devletlerin, gücünü kaybeden ülkelerin hangi durumlara düştüğünü, vatandaşlarının hangi akıbetle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Onun için güçlü olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız." dedi.

Destici, Toprakkale Belediyesi tarafından yaptırılan Toprakkale Güneş Enerji Santrali (GES) açılışında, ramazanın hayırlı olmasını diledi.

Bugünün, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olduğunu hatırlatan Destici, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Birlik olmanın önemini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu devletin bir vatandaşı, bu ülkenin bir evladı olma şuurunda hareket ederek birliğimizi ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermemeliyiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bakın yakınımızdaki coğrafyalarda birliğini kaybeden milletlerin, otoritesini kaybeden devletlerin, gücünü kaybeden ülkelerin hangi durumlara düştüğünü, vatandaşlarının hangi akıbetle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Onun için güçlü olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız."

Bu anlamda Filistin'de yaşananları anımsatan Destici, "katil ve terörist" diye tanımladığı İsrail'i bir kez daha lanetlediğini dile getirdi.

Yerel seçim

Yaklaşan yerel seçimi hatırlatan Destici, Toprakkale Belediye Başkanı ve BBP adayı Mehmet Daşöz'ün 5 yıllık süre zarfında altyapıdan üstyapıya, kültür hizmetlerinden sosyal hizmetlere, sağlıktan eğitime kadar pek çok konuda önemli işlerin altına imza attığını gördüklerini anlattı.

Destici, adayları Mehmet Daşöz'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bu yaptığı ve yapacağı hizmetlerin devamı için inşallah bu dönem de Büyük Birlik Partimizin belediye başkan adayı olarak siz kıymetli Toprakkalelilerin huzurunda inşallah sizlerin desteğiyle tekrar kazanacak. Toprakkale'nin hakkını, Toprakkalelilere vermeye devam ederek ilkeli, şeffaf ve temiz belediyecilik anlayışıyla sizlere hizmete devam edecektir."

Destici, açılışını gerçekleştirdikleri Toprakkale GES'in de hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Toprakkale GES'in açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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