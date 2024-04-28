Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10,62 kilogram bonzai, 146 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 245 lira ele geçirildi. 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 10,62 kilogram bonzai, 146 gram uyuşturucu madde, 1009 sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 245 lira ele geçirildi.
Operasyonda İ.Ü, G.Ü, C.P. ve B.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgulamasında, C.P'nin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve C.P. tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.