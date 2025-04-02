Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

2025 yılı bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen emekliler için yeni tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liralık ikramiyeleri hesaplara yatırılan emeklilerin kalan bin liralık ikramiye tutarlarının 3 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan geldi. yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." ifadesi kullanıldı.