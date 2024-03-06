Bayat Kaymakamı Seher Söyler, gençlerle bir araya geldi
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi ve kariyer süreci hakkında bilgiler paylaştı. Programa Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçak da katıldı.
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.
Kariyer günleri kapsamında gençlerle sohbet eden Söyler, kariyer süreci hakkında bilgiler paylaştı.
Söyler, daha sonra Bayat Gençlik Merkezi'nin atölyelerini gezerek, Bayat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu'dan kurum hakkında bilgi aldı.
Programa, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçak da katıldı.