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Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Hidroelektrik Santralini Ziyaret Etti

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Hidroelektrik Santralini Ziyaret Etti
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Bayat kaymakamı Kerem Yüce, Kızılırmak Nehri üzerindeki hidroelektrik santralini ziyaret ederek üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Ziyarette Jandarma Komutanı Orhan Karaca da yer aldı.

Bayat kaymakamı Kerem Yüce, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu hidroelektrik santralini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüce, Sağpazar köyünde bulunan tesiste inceleme yaptı.

Ziyarette işleme sorumlusu Hasan Çatıkkaş, tesisin çalışması ve üretim kapasitesi hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

Ziyarete Bayat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
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