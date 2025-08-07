Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı ve sanayicilerin talepleri ile projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB'nin genel durumu, sanayicilerin talepleri, devam eden projeler ve yeni sanayi alanlarına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu, yönetim kurulu üyesi Bedri Çiçek ile OSB Müdürü Zeynep Akbel katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.