Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haber | "Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek

Güncel Haberler

Batman haber | 'Uluslararası Batman Sempozyumu' düzenlenecek

Batman haberleri... Batman Üniversitesince, "Uluslararası Batman Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Batman Üniversitesince, "Uluslararası Batman Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Batman merkez kampüsünde düzenlenecek sempozyum, 28-30 eylül arasında yaklaşık 70 akademisyenin katılımıyla yapılacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 70 akademisyenin katılacağını söyledi.

Sempozyuma katılacak akademisyenlerin alanında uzman, Batman üzerine çalışmalar yapan kişiler olduğunu belirten Demir, "Batman'ı bu anlamda sadece ulusal değil uluslararası alanda, sadece akademide değil dijital platformların tüm aşamalarında tanıtmaya, Batmanlıları anlatmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sempozyum sonucunda elde edilecek veriler ile Batman'a gelecek turist sayısında ve Batman Üniversitesini tercih edecek öğrenci sayısında artış olacağına inandıklarını aktaran Demir, sempozyum ile Batman'ı her yönüyle tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir, "Batman'ı, gastronomisi, fikir insanları, coğrafyası, yeraltı zenginlikleri, yöresel ürünleri gibi çok geniş bir perspektifte, çok farklı alanlarda masaya yatıracak ve kadim toprakların modern şehri Batman'ı uluslararası platformlarda tanıtacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Üniversitesi İdris Demir Sempozyum Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title