Batman'da meydana gelen hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
BATMAN'da meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel