Batman'da meydana gelen hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.