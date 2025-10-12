Batman'da Dördüncü Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali Düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'nin dördüncüsü yapıldı.

Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonu, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yöresel halk oyunları gösterilerinin yapıldığı festivalde, geleneksel tatlar arasında yer alan "harire tatlısı", "danuk (haşlanmış buğday)" ve "cevizli sucuk" yapıldı.

Etkinliğe katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yöresel lezzetlerin sergilendiği stantları gezdi, bağdan üzüm topladı, cevizli sucuk yaptı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, 5 ilçede festival düzenlediklerini söyledi.

Festivallerin kentin ekonomisine, kültürüne ve sosyolojisine katkı sağladığını ifade eden Canalp, "Her şeyden önce köylülerimiz burada kendi geleneksel ürünlerini doğrudan pazarlama imkanına kavuşuyor. Diğer taraftan da bu geleneksel ürünlerimizi hem Batmanlılara hem de Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize tanıtma imkanına kavuşuyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.