Batman'da Aydınkonak Trafo Merkezi İnşaatında Sona Gelindi

Batman'da Aydınkonak Trafo Merkezi İnşaatında Sona Gelindi
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Batman'da sanayi ve yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Aydınkonak Trafo Merkezi'nin yapımında kritik aşama tamamlandı. Vali Canalp, bu projeyle elektrik kesintilerinin önüne geçileceğini ve şehrin enerji güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Batman'da sanayi ve yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı süren Aydınkonak Trafo Merkezi inşaatında sona gelindi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, çalışların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Vali Canalp, geçen yıl temeli atılan merkezin yapımında kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün güç trafoları sahaya ulaştı. Montaj işlemleri kısa sürede başlayacak. Söz verdiğimiz gibi aralık ayı sonunda bu projeyi tamamlamış olacağız. Bu yatırım sayesinde şehir genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilecek, sürekli ve kaliteli enerji sağlanacak. Yeni organize sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve sera OSB'lerin enerji ihtiyacının da bu merkez aracılığıyla karşılanacak. Bu yatırım kentin kalkınması açısından stratejik öneme sahip. Batman'a ikinci bir trafo merkezi kazandırmak amacıyla yürütülen yer tespiti çalışmalarında önemli mesafe alındı. Mülkiyet sorunlarını çözdükten sonra bu yıl içinde ikinci trafo merkeziyle ilgili süreci de başlatmayı planlıyoruz. Bu yatırımla Batman'ın önümüzdeki 50 yıllık enerji ihtiyacını güvence altına almış olacağız."

Vali Canalp'a, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Batman Bölge Müdürü Murat Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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