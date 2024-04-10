Batı Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Batı Trakya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde bölgedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

İskeçe'de başta Sunne Cami olmak üzere tüm camiler bayram namazı için gelen soydaşlarla doldu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da bayram namazını Sunne Camisi'nde eda etti. Ünal, namazın ardından soydaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, soydaşların bayramını tebrik etti.