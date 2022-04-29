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Bataryası şişen telefon patladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Güncel
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Bataryası şişen telefon patladı; o anlar kamerada

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen cep telefonu patlayıp, alev aldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen cep telefonu patlayıp, alev aldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavşanlı'da cep telefonu tamircisi Mehmet Cengiz, bataryası şiştiği için müşterisinin getirdiği cep telefonunu tezgahta bırakıp yanında ayrıldı. Kısa bir süre sonra cep telefonu patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Cengiz, cep telefonunu yere bırakıp yangını söndürdü.Telefonun bir anda patlayıp alev aldığını belirten Mehmet Cengiz, "Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişimi istemişti. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan 5 dakika geçmeden batarya büyük bir gürültüyle patladı ve alev aldı. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarja takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda servislere götürmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Mehmet Cengiz, Tavşanlı, Güncel, Haberler

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