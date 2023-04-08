BATAN GEMİDE ÖLEN BASSIM TAWIL'IN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü gemide hayatını kaybeden denizci Bassım Tawıl'ın (31) cenazesi, teyzesi, kuzeni ve denizci arkadaşları tarafından morgdan alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü gemide hayatını kaybeden denizci Bassım Tawıl'ın (31) cenazesi, teyzesi, kuzeni ve denizci arkadaşları tarafından morgdan alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5 Nisan günü saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere, 'genel acil yardım çağrısı' yapılmış ve bölgeye 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı gönderilerek arama kurtarma çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda gemide 14 mürettabattan 5'i kurtarılmış, Bassım Tawıl'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekiplerin, gemide bulunan 8 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor. KURTARILAN 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Batan gemiden kurtarılan 5 kişinin Mahmod Smea, Ali Beshlavi, Gadir Shaaban, Hasan Jaser ve Jaafar Haifa olduğu belirlendi. Kurtarılan gemi personelinden Jaafar Haifa'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BASSIM TAWIL'IN CENAZESİ ALINDI

Batan gemide hayatını kaybeden Bassım Tawıl'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Antalya'da KYK yurduna yerleştirilen Hataylı depremzede V.T., ile kuzeni L.T.'nin yanı sıra aynı gemide yer alan arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenaze alındığı esnada Bassım Tawıl'ın teyzesi V.T., Arapça ağıtlar yakarken gözyaşı döktü. Tawıl'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

TAWIL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNA YANSIDI

Gine Bissau bayraklı gemide bulunan Bassım Tawıl'ın son görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tawıl'ın gemide arkadaşlarıyla oturduğu ve arkadaşının kendisine masaj yaparak eğlendiği anları ortaya çıktı. Tawıl'a masaj yapan arkadaşının ise hala kayıp olduğu ve arandığı öğrenildi.