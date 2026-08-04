Ankara ihracatı rekor kırdı: 10,8 milyar dolar

Başkentin ihracatı, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak en yüksek ocak-temmuz dönemi rakamı olan 10 milyar 811 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde Ankara'nın ihracatında da dikkat çekici artış yaşandı.

Başkentin Ocak-Temmuz 2023'te 6 milyar 879 milyon dolar olan ihracatı, 2024'ün aynı döneminde 7 milyar 586 milyon dolara, 2025'in aynı döneminde de 8 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

2026'da en fazla satış yapılan ülke ABD

Ankara'dan bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,4 artarak 10 milyar 811 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, başkentin en yüksek ocak-temmuz dönemi ihracatı oldu.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-temmuz döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 865 milyon 739 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 786 milyon 748 bin dolarla Slovakya, 736 milyon 761 bin dolarla Ukrayna, 725 milyon 326 bin dolarla Birleşik Krallık ve 704 milyon 855 bin dolarla Çin takip etti.

Başkentin ihracatında "elektrik ve elektronik" sektörü lider

Ankara'dan yılın 7 ayında yapılan dış satımda, "elektrik ve elektronik" sektörü 1 milyar 253 milyon 66 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 1 milyar 166 milyon 976 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 1 milyar 56 milyon 998 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 1 milyar 40 milyon 346 bin dolarla "makine ve aksamları" izledi.

Ocak-temmuz döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 487,2 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 92,4 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 73,8 ile "elektrik ve elektronik" ve yüzde 35,3 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" takip etti.

Kaynak: AA