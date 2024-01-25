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Başkentte Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden Bağımlılıkla Mücadele Sergisi

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Başkentte Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde destek alan danışanlar tarafından hazırlanan 'YEDAM Atölye Sergisi' ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

Başkentte Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla Ankara Tren Garı'nda açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

Sergiye ilişkin bilgi veren Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Arslan, halk eğitim merkezleriyle işbirliği yaparak spor, müzik ve resim atölyeleri kurduklarını, bu atölyelerde danışanların boş zamanlarını etkili şekilde geçirmesini istediklerini belirtti.

Danışanların bağımlılığa iten sebeplerden uzaklaşmalarını sağlarken bir yandan da el becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını dile getiren Arslan, 2015'ten beri sergiye hazırlandıklarını anlattı.

Sergiye katılımın yoğun olduğunu, resimler arasından 200 eseri seçebildiklerini aktaran Arslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı da bize çok destek verdi. Serginin daha görünür olması için Tren Garı'nı seçtik. Eserlerimiz bundan sonra farklı yerlerde sergilenmeye devam edecek." dedi.

Sergi, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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