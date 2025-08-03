Başkan Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı Projesi", şehir içi trafiği rahatlatmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkarken, KASKİ tarafından da gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor.

Alanda incelemede bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, günün koşullarına uygun projeler ürettiklerini ifade etti.

Suyu israf etmeden kullanmanın önemini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere Yeşilyurt Mahallemizin ikinci el malzemeler ve inşaat malzemecilerinin bulunduğu bu bölgede etap etap 50 metrelik, 30 metrelik yolların platformunu oluşturacak çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni süreç içerisinde yol çalışmalarını başlatır başlatmaz altyapı çalışmalarını da önemsiyoruz. Yağmur suyu hasadı adı altında yeşil alanlarda kullanılmak suretiyle yağmur su kanallarımızı hayata geçirmiş oluyoruz. Çünkü su, artık insanlığın geleceği. Burada yaptığımız çalışmayla, şu anda 3 kilometrelik bir etap, toplamda 24 kilometrelik bir etabı yağmur sularıyla buluşturacağız. 500 ile 1200'lük borular arasında yaptığımız bu çalışmayla tam 70 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz."

Büyükkılıç, proje ile elde edilecek yağmur hasadı sularının Engir Gölü sazlıkları ve Kuş Cenneti'ni beslemek amacıyla kullanılacağını aktardı.