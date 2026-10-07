BASK, yüzde 31,49 kira artışına tepki gösterdi, kira yardımı istedi

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), eylül ayı enflasyon verilerine göre belirlenen kira artış oranına ilişkin "Maaşlara yüzde 7, kiraya yüzde 31,49 artış olmaz. Seçim öncesi meydanlarda sözü verilen, ancak rafa kaldırılan 'kira yardımı' derhal hayata geçirilmelidir. Memur kiralara ezdirilmemeli, büyükşehirler memurlar için sürgün yeri olmaktan çıkarılmalıdır" açıklamasını yaptı.

BASK, eylül ayı enflasyon verilerine göre belirlenen kira artış oranına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maaşlara yüzde 7, kiraya yüzde 31,49 artış olmaz! Seçim öncesi verilen 'kira yardımı' sözü hayata geçirilsin. Kamu çalışanlarının ve sabit gelirlilerin en büyük kriz merkezi haline gelen barınma sorunu, fahiş rakamlarla memuru ve emekliyi esir almaya devam etmektedir. BASK olarak seçim döneminden itibaren her ay, istisnasız şekilde ülkemizdeki kira gerçeklerini ve ortalamanın üzerindeki illerimizin tablosunu kamuoyuyla paylaştık; bu konuyu her daim birinci gündem maddemiz yaptık.

"SEÇİM ÖNCESİ VADEDİLEN 'KİRA YARDIMI' SÖZÜNE NE OLDU?"

Kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşları için Temmuz ayında yüzde 7 artış yapılırken, Ekim ayında kira kontratını yenileyecekler için kira artış oranı yüzde 31.49 olmuştur. Maaşlara gelen artış kiraya gelen artışı karşılamıyor! Buradan bir kez daha yüksek sesle soruyoruz: Verilen sözler neden tutulmuyor? Seçim öncesi vadedilen 'Kira Yardımı' sözüne ne oldu?

İşte Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'nin acı kira gerçeği: Türkiye geneli ortalama kira 28 bin 90 TL. İstanbul 46 bin 377 TL, Muğla 41 bin 618 TL,

Ankara 34 bin 188 TL, İzmir 33 bin 200 TL ve Antalya 29 bin 472 TL. Maaşın önemli kısmı kiraya gidiyorsa, sabit gelirliler nasıl geçinecek? Ortalama memur maaşının 75 bin TL seviyesinde kaldığı günümüzde; İstanbul'da görev yapan bir öğretmenin, Ankara'da çalışan bir memurun maaşının yarısından fazlasını sadece başını sokacağı bir eve vermesi istenmektedir. Kamu görevlileri büyükşehirlerden kaçmakta, barınamadığı için tayin istemekte, insanca yaşam hakkından mahrum kalmaktadır.

"BÜYÜKŞEHİRLER MEMURLAR İÇİN SÜRGÜN YERİ OLMAKTAN ÇIKARILMALI"

Soruyoruz: Kirasını ödeyen memur; mutfak masrafını, faturalarını, çocuğunun eğitim giderlerini hangi parayla karşılayacaktır? En temel anayasal hak olan barınma hakkı, memur için lüks haline getirilmiştir. Sadaka değil, seçim öncesi verilen sözün tutulmasını istiyoruz! BASK olarak sessiz kalanların aksine kamu çalışanlarının hakkını aramaya devam edeceğiz. İktidara çağrımız nettir: Seçim öncesi meydanlarda sözü verilen, ancak rafa kaldırılan 'Kira Yardımı' derhal hayata geçirilmelidir. Memur kiralara ezdirilmemeli, büyükşehirler memurlar için sürgün yeri olmaktan çıkarılmalıdır!"

Kaynak: ANKA