BASK ve AES Başkanı Öğretici, memur ve emeklilere refah payı istedi

(ANKARA) - BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Memur ve emeklilerimizin insanca yaşayabileceği bir alım gücüne kavuşabilmesi için bu oranların üzerine mutlaka refah payı eklenmelidir" açıklamasını yaptı.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,58 olduğunu belirten Öğretici, temmuz ayında kamu çalışanları ve emeklilere yapılan yüzde 7'lik maaş artışının yıl bitmeden eridiğini savundu.

Altı ayda bir yapılan maaş düzenlemelerinin sabit gelirlilerin alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını aktaran Öğretici, enflasyon nedeniyle oluşan kayıpların geçmişe dönük olarak telafi edilmediğini belirtti. Öğretici, yıllar içinde biriken kayıpların giderilmesi ve enflasyon farkının her ay maaşlara doğrudan yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Öğretici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplu sözleşme masasına memur ve emeklileri temsil etmek üzere oturanların imza attığı yetersiz oranlar, sabit gelirlilerin alım gücünün neden sistemli bir şekilde düştüğünü açıkça gözler önüne sermektedir. 8 dönemdir her toplu sözleşmenin sonucu aynı olmasına rağmen sadece son birkaç yılın tablosuna bakmak bile gerçeği anlamak için yeterlidir: 2024 yılında memur ve emekliye yüzde 15 + yüzde 10 artış verilirken yıllık enflasyon yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında yüzde 6+ yüzde 5'lik zamlara karşılık enflasyon yüzde 30,89'a ulaşmıştır.

İçinde bulunduğumuz 2026 yılında yüzde 11 + yüzde 7'lik artış reva görülmüşken yıl sonu enflasyonunun yüzde 29'larda gerçekleşeceği açıktır. Önümüzdeki 2027 yılı için masada kabul edilen yüzde 5 + yüzde 4'lük oranlara karşılık şimdiden enflasyon tahminlerinin yüzde 21'in üzerinde seyrettiği bilinmektedir. Yıllardır bu düşük artışlara göz yuman ve altına imza atanlar kadar, bu anlayışa yetki vermeye devam edenlerin de bu tabloyu şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekmektedir.

"EN BÜYÜK SORUN BARINMA KRİZİDİR"

Mutfaktaki yangının yanı sıra kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi çaresizliğe mahküm eden en büyük çıkmaz barınma krizidir. Kontrolden çıkan fahiş kira artışları karşısında bugün bir emeklinin tek başına ev kiralama ve bu kirayı ödeme şansı neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Görevi başındaki kamu görevlilerimiz ise aylık gelirlerinin yarıdan fazlasını sadece barınma ihtiyacına, yani kiraya aktarmak zorunda kalmaktadır. Maaş zamları yerinde sayarken kiralardaki devasa yükseliş, memurlarımızın en temel insan hakkı olan barınma hakkını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. İstatistiki rakamlar pazardaki, mutfaktaki ve ev kiralama piyasasındaki yakıcı hayat pahalılığını gizleyemediği gibi kamu çalışanının cebindeki yangını söndürmeye de yetmemektedir.

Bilinmelidir ki sadece gerçekleşen enflasyon kadar zam yapmak bir lütuf veya refah artışı değil; yalnızca kaybolan alım gücünün geç ve eksik bir iadesidir. Enflasyonun altında kalan her artış ise kamu çalışanının ve emeklinin hakkının gasp edilmesidir. Memur ve emeklilerimizin insanca yaşayabileceği bir alım gücüne kavuşabilmesi için bu oranların üzerine mutlaka refah payı eklenmelidir. Kamu çalışanları sadaka değil, alın terinin, emeğinin ve insanca yaşam hakkının karşılığını istemektedir!"

Kaynak: ANKA