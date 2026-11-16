Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BASK Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin 674 bin 111 TL alacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BASK Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin 674 bin 111 TL alacağını açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, seyyanen zam alamayan memur emeklilerinin alacağının 674 bin 111 TL'ye ulaştığını belirtti. Öğretici, seyyanen zammın 'lütuf değil, sözün gereği' olduğunu belirterek düzenlemenin derhal yapılmasını istedi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileleri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, seyyanen zam alamayan memur emeklilerinin alacağının 674 bin 111 TL'ye dayandığını belirterek, "Seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir. Memur emeklilerinin bu mağduriyeti giderilsin" açıklamasını yaptı.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yazılı açıklamasında, 2023 yılında memurlara yönelik açıklanan ve 8 bin 77 TL ile başlayan, daha sonra artarak bugün 25 bin 153 TL seviyesine ulaşan seyyanen zammın, memur emeklilerine de aynen yansıtılacağının ifade edildiğini, ancak aradan geçen süreye rağmen emeklilere bu miktarın yansıtılmadığını belirtti.

Öğretici, şunları kaydetti:

"Oysa memur emeklileri, aktif görevde bulunan memurların ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllarca devlete hizmet etmiş, alın teri dökmüş, kamu hizmetinin yükünü omuzlamış emeklilerimizin bu haktan mahrum bırakılması kabul edilemez. Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 674 bin 111 TL gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Her geçen gün artan bu mağduriyet, artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır.

Emekli maaşlarının aşırı düşüşü nedeniyle emeklilik hakkını kazanmış olanlar emekli olmak istemiyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir. Memur emeklilerinin bu mağduriyeti giderilsin."

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor15

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak