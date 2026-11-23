(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, asgari ücretle geçinen bir ailenin kira, elektrik, doğal gaz ve su giderlerini karşılayabilmesi için aylık ortalama 33 bin 265 lira harcaması gerektiğini belirterek "Soruyorum iktidara: Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, çocuklarını nasıl büyütecek? Kirasını mı ödemesin, kombisini mi kapatsın, elektriğini mi kestirsin? Bu iktidar bir aileyi barınmakla beslenmek arasında tercih yapmaya zorluyor. Bir aylık alın terinin karşılığı, daha ay başlamadan borç olmamalı" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, barınma ve enerji giderlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Ekim 2026 raporunda, Ankara'daki ortalama kiralık konut ilan fiyatının metrekare başına 294,70 lira olarak hesaplandığını hatırlatan Başevirgen, "Bu veriye göre 100 metrekarelik bir konutun aylık ilan kirası 29 bin 470 liraya karşılık geliyor. Böylece 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücret, örnek konutun yalnızca kirasını karşılamakta bile bin 394 lira 50 kuruş eksik kalıyor" dedi.

"KİRA VE FATURALAR MAAŞIN YÜZDE 118,9'UNU YUTUYOR"

Kasım 2026 tarifeleri üzerinden Ankara'da yaşayan bir ailenin ortalama aylık doğal gaz, su ve elektrik harcamalarını hesaplayan Başevirgen, "Üç kişilik bir aile ortalama 150 metreküp doğal gaz, 200 kilovatsaat elektrik ve 10 metreküp su tüketiyor. Bu harcamaya göre doğal gaz gideri yaklaşık 2 bin 616 lira, elektrik gideri 648 lira, su ve atık su gideri ise 657 lirayı buluyor. 29 bin 470 liralık kira gideriyle birlikte dört temel ihtiyacın aylık toplamı 33 bin 391 liraya ulaşıyor. Bu tutar, net asgari ücretin yaklaşık yüzde 118,9'una karşılık geliyor. Tek asgari ücretle geçinen bir aile, yalnızca kirasını ve faturalarını ödeyebilmek için ayda 5 bin 315 lira ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Üstelik bu hesapta gıda, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim ve çocukların ihtiyaçları bulunmuyor" diye konuştu.

"VATANDAŞ DAHA SOFRAYA OTURMADAN BORÇLANIYOR"

Asgari ücretlinin maaşını alır almaz borçlanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Başevirgen, "Bir asgari ücretli düşünün. Sabahın köründe kalkıyor, akşama kadar çalışıyor, alın teri döküyor. Ay sonunda eline geçen para 28 bin lira. Ama yalnızca kirasını ve faturalarını ödeyebilmesi için 33 bin liradan fazla paraya ihtiyacı var. Daha evine bir ekmek almamış, çocuğuna bir bardak süt koymamış, mutfağında bir tencere kaynatmamış ama 5 bin liranın üzerinde borçlu. Soruyorum iktidara: Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, çocuklarını nasıl büyütecek? Kirasını mı ödemesin, kombisini mi kapatsın, elektriğini mi kestirsin? Bu iktidar bir aileyi barınmakla beslenmek arasında tercih yapmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ BORÇTAN NEFES ALAMAZ HALE GELDİ"

Vatandaşların borçtan nefes alamaz hale geldiğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, "Bir ülkede çalışan insanın maaşı, başını sokacak bir eve ve en temel ihtiyaçlarına yetmiyorsa ortada ciddi bir geçim sorunu vardır. Vatandaşın derdi rakamlardan ibaret değil. O rakamların arkasında soğuk evler, ödenemeyen faturalar, boş tencereler, geçim derdiyle sabahlayan aileler var. İktidar artık vatandaşın gerçek hayatına bakmalı. İnsanlar yalnızca hayatta kalmak değil, insanca yaşamak istiyor. Bir aylık alın terinin karşılığı, daha ay başlamadan borç olmamalı" dedi.

Kaynak: ANKA