Başdanışman Uçum: Egemenlik savaşları süreçleri belirleyen pozisyona dönüşmüştür - Haberler

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "21'inci yüzyıla girdiğimizden beri bir bakın; hakikaten egemenlik savaşları küresel seviyede, bölgesel seviyede dünyanın bütün süreçlerini belirleyen pozisyona dönüşmüştür. Artık eskiden olduğu gibi sahtekarca bir uluslararası kurum referansı, uluslararası hukuk referansı dahi kullanılmıyor" dedi.

Ordu'da 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum ve İhsan Şener de katıldı. Panelde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirilmesi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkılarının yanı sıra, yakın siyasal tarihi, Türkiye'nin avantajları ve riskleri konuşuldu.

Panel, katılımcılarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.