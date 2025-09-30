BASAM Heyeti Kosova'da Yatırım Fırsatlarını İnceledi

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait başkanlığındaki heyet, Kosova'da yatırım fırsatlarını ele aldıkları bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Sait ve beraberindeki BASAM heyeti, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile görüştü. Heyet ayrıca Kosova'nın Prizren şehrinde Esnaf Derneğini ziyaret ederek buradaki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kosova temasları kapsamında Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Seda Ulukaya'yı da ziyaret eden heyet, ülkedeki yatırım fırsatları ve güncel mevzuatlar hakkında Ulukaya'dan bilgi aldı.

Heyet, Kosova'nın başkenti Priştine'de de iş insanlarıyla bir araya gelerek özellikle sağlık alanında işbirliği imkanlarını görüştü.

BASAM Başkanı Sait, AA muhabirine, ağırlıklı olarak sağlık sektöründen temsilcilerin yer aldığı 15 kişilik bir heyetle Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da temaslarda bulunduklarını belirtti.

Balkanlar'ın stratejik açıdan Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Sait, Avrupa'ya açılan kapının Balkan ülkelerinden geçtiğini aktardı.

Kosova'da Türk yatırımlarının artırılması hedefiyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Sait, Evlad-ı Fatihan olarak adlandırdığı bölgede önemli yatırım fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

Sait, sağlanan çeşitli teşvikler ile Kosova ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının olması, düşük lojistik maliyeti ve ucuz iş gücü gibi faktörlerle Kosova'da yatırım yapma potansiyelinin olduğunu belirterek, gelecekte de bu tür iş gezileri düzenlemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, geçen 3 yılda Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma, 2019'da yürürlüğe girmişti.