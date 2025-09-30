Haberler

BASAM Heyeti Kosova'da Yatırım Fırsatlarını İnceledi

BASAM Heyeti Kosova'da Yatırım Fırsatlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait başkanlığındaki heyet, Kosova'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ile yapılan görüşmelerde sağlık sektöründe işbirliği imkanları ve Türkiye-Kosova ticaret ilişkileri konuşuldu.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait başkanlığındaki heyet, Kosova'da yatırım fırsatlarını ele aldıkları bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Sait ve beraberindeki BASAM heyeti, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile görüştü. Heyet ayrıca Kosova'nın Prizren şehrinde Esnaf Derneğini ziyaret ederek buradaki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kosova temasları kapsamında Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Seda Ulukaya'yı da ziyaret eden heyet, ülkedeki yatırım fırsatları ve güncel mevzuatlar hakkında Ulukaya'dan bilgi aldı.

Heyet, Kosova'nın başkenti Priştine'de de iş insanlarıyla bir araya gelerek özellikle sağlık alanında işbirliği imkanlarını görüştü.

BASAM Başkanı Sait, AA muhabirine, ağırlıklı olarak sağlık sektöründen temsilcilerin yer aldığı 15 kişilik bir heyetle Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da temaslarda bulunduklarını belirtti.

Balkanlar'ın stratejik açıdan Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Sait, Avrupa'ya açılan kapının Balkan ülkelerinden geçtiğini aktardı.

Kosova'da Türk yatırımlarının artırılması hedefiyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Sait, Evlad-ı Fatihan olarak adlandırdığı bölgede önemli yatırım fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

Sait, sağlanan çeşitli teşvikler ile Kosova ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının olması, düşük lojistik maliyeti ve ucuz iş gücü gibi faktörlerle Kosova'da yatırım yapma potansiyelinin olduğunu belirterek, gelecekte de bu tür iş gezileri düzenlemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, geçen 3 yılda Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma, 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.