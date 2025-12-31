Haberler

Başakşehir Direniş Grubu'ndan "Gazze için 66. gün nöbetteyiz" eylemi

Başakşehir Direniş Grubu'ndan 'Gazze için 66. gün nöbetteyiz' eylemi
Başakşehir Direniş Grubu, 'Gazze için 66. gün nöbetteyiz' sloganıyla bir eylem gerçekleştirdi. Mahalledeki bir restoran zincirinin önünde toplanan grup, İsrail'le bağlantılı firmalara karşı boykot çağrısında bulundu.

İsrail'le bağlantılı firmaları boykot etmek amacıyla mahalle sakinleri ve gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan "Başakşehir Direniş Grubu" üyeleri, "Gazze için 66. gün nöbetteyiz" eylemi yaptı.

Başakşehir'deki Millet Bahçesi'nde bulunan bir restoran zincirinin önünde 66 gündür toplanıp buradaki firmanın kapanması amacıyla nöbet tutan grup üyeleri, "Mahallemizde Siyonist Destekçisi İstemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Yurttaş, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla harekete geçen Küresel Sumud Filosu'na değinerek, bu sürecin sonunda ateşkes yaşandığını söyledi.

Yurttaş, İsrail'le bağlantılı firmalara yönelik boykota değinerek, "Bizler ekonomik olarak İsrail'in bu can damarlarını kesmezsek, buraya giden ekonomik gücü durduramazsak, o zaman bizim yaptığımız eylemin bir etkisi olmaz ya da çok az olur." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları açarak slogan attı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
