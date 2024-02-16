Başakpınar Merkez Camii'nde restorasyon tamamlandı

Talas Belediyesince Başakpınar Merkez Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başakpınar Merkez Camii'nin iç mekan restorasyonu bitirildi.

Camiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Yalçın, incelemenin ardından vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.