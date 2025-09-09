Barzani: Erbil ile Bağdat Arasındaki Sorunlarda Uzlaşmaya Yakınız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan maaş ve petrol ihracatı sorunlarının giderilmesi konusunda uzlaşma için son aşamaya yaklaştıklarını söyledi.

Erbil'de düzenlenen 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'nın açılışına katılan Barzani, gündeme dair soruları yanıtladı.

Barzani, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan maaş ve petrol ihracatı sorunlarının çözümüne ilişkin, "Sorunların en yakın zamanda çözülmesini umuyoruz ancak her defasında Irak hükümeti tarafından bir problem ortaya konuluyor. Biz her zaman sakin bir tavır içerisinde sorunların çözülmesi için çalıştık." dedi.

Heyetlerin sürekli diyalog içerisinde olduğunu aktaran Barzani, "Petrol dışındaki gelirler konusunda Bağdat ile uzlaşmak için son aşamaya yakınız. Petrolün yeniden ihraç edilmesi ile ilgili de petrol şirketleri ya da federal hükümet ile hiçbir sorunumuz kalmadı." diye konuştu.

Geriye şirketler ile Bağdat arasında bir anlaşmazlık kaldığını aktaran Barzani, finansal haklarının sağlanması konusunda petrol şirketlerinin garanti arayışında olduğunu belirtti.

IKBY Başbakanı Barzani, 20 Ekim 2024'ki seçimlerin ardından hala kurulamayan yeni hükümet kabinesine ilişkin ise, "Seçimlerden hemen sonra hükümetin kurulması için hazırdım ancak diğer ortaklarımızın da hazır olması gerekir. Onlar hazır olduğunda hükümeti kuracağız." ifadelerini kullandı.