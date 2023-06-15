Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karakırık Karabük'te toprağa verildi

Bartın'da hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden Özgür Karakırık(32) Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir halinde olan Erkan G. yönetimindeki hafif ticari araç Kalaycı köyü mevkiinde iddialara göre rotu çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki uyarı direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken yolcu olarak bulunan Özgür Karakırık (32) hayatını kaybetti.

Karakırık için Karabük'ün Yenice ilçesinde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakırık'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK