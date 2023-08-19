Bartın'da korku dolu kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı kurtulan Gülbahar Kalender, yaşanan korku dolu anları gözyaşları ile anlattı.

Bartın- Karabük kara yolunun Kadıoğlu mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Kazadan yaralı kurtulan otomobil sürücünün eşi Gülbahar Kalender "Karabük'e Hastaneye giderken Abdipaşa yolunda trafik kazası geçirdik. Karşımızda kırmızı araba hızla geliyordu. Arabayı fark edince frene bastı, durdu ama karşımızdan süratli şekilde geliyordu. Eşim bağırdı ben de eşime bağırdım arabanın içinde o kadar başka bir şey hatırlamıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin engelli iki kardeşi ve annesinin de geçimlerini sağladığını ifade eden yaralı kadın yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ersin Kalender'ün cenazesi Ağaköyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - BARTIN