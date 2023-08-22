Barış Kömürcüoğlu Bodrum'da Sahne Aldı

Genç popçu Barış Kömürcüoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Azka Otel'de hayranlarıyla buluştu. Kömürcüoğlu, Kenan Doğulu'nun şarkısıyla konuklarını selamladı ve hareketli şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan genç popçu Barış Kömürcüoğlu, Azka Otel'de şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi.

Popstar yarışmasından da tanınan genç popçu Barış Kömürcüoğlu, önceki akşam Azka yaz konserlerinde sevenleriyle bir araya geldi. Genç popçu sevilen sanatçı Kenan Doğulu'nun şarkısı 'Aşk ile yap' diyerek konuklarını selamladı. Kömürcüoğlu, "Bu gece evimizin arka bahçesinde doya doya eğleneceğiz" diyerek programına devam etti. Genç hayranlarının da olduğu gecede şarkıcı, hareketli şarkılarını dinleyicisiyle hep bir ağızdan söyleyerek, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. - MUĞLA