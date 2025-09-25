Barak P2 Sulama Sistemi Projesi Sözleşmesi İmzalandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak P2 Sulama Sistemi Projesi'nin sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı yatırım programına alınan ve imzalanan P2 Sulama Sistemi Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında 18 kırsal mahallenin daha sulama kapsamına alınacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Barak Sulama Projesi'nin P2 aşamasına geçilmesi ve projeye start verilmesi için 480 milyon liralık ilk ödenek DSİ bölgeye aktarıldı. Barak sulama projemizin P1 aşamasını tamamlamış ve güneş enerjisi ile Bağlıca, Belkıs, Güzelköy, Günaltı, Hancağız, Yolçatı, Dutlu, Turnalı, Hazımoğlu, Bozalioğlu, Kale, Mağaracık, Nahırtepe, Samandöken, Saray, Suboyu, Yukarınayındır, Aşağıbayındır, Kumla, Gülkaya, İntepe köylerimizin mümbit topraklarını Fırat'ın serin suları ile buluşturmuştuk. P1 kısmında 21 köyümüzde 2 bin 750 çiftçimiz toplam 101 bin 640 dekar arazisini hali hazırda suluyor. Şimdi sıra inşallah P2 bölgesinde köy ve arazilerimizde. P2 aşamasıyla Hancağız, İntepe, Kepirler, Teketaşı, Korkmazlar, Yılmazlar, Eceler, Zöhrecik, Yazır, Karacurun, Subağı, Yolağzı, Yaşarköy, Arıkdere, Akçaköy, Soylu, Kıvırcık ve Arslanlı köylerinde toplam 9 bin 332 hektar alanı suluyor olacağız. P2 aşaması çalışmaları devam ederken P2'nin bitmesini beklemeden P3 kısmının proje çalışmalarına da başlayacağız. Baraklı çiftçilerimize hayırlı olsun."