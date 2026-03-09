Haberler

Bangladeş'te yakıt tasarrufu için üniversitelerde bayram tatilinin erken başlatılmasına karar verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş hükümeti, küresel elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf sağlamak amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatiline erken başlamasına karar verdi. Yönergeyle üniversiteler, gereksiz enerji tüketimini azaltmak için çeşitli önlemler alacak.

Bangladeş'te hükümet, küresel gelişmeler kaynaklı elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatiline erken başlamasını kararlaştırdı.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre Dakka hükümeti, küresel düzeyde elektrik ve yakıt krizine neden olması beklenen jeopolitik durumlar karşısında önlem aldı.

Bangladeş Eğitim Bakanlığının, devlet ve özel tüm üniversiteler için yayımladığı yönerge kapsamında elektrik ve yakıt tasarrufu amacıyla Ramazan Bayramı tatili bugünden itibaren başlatılacak.

Üniversitelerden ayrıca doğal ışığın yeterli olduğu gündüz vakitlerinde kapı ve pencereleri açık tutmaları, gereksiz tüm ışıkları ve elektrikli aletleri kapatmaları, araç kullanımını da sınırlandırmaları istendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılarının ardından Boğaz'daki ticari gemi trafiği sert şekilde düştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken fiyatlarda keskin yükselişlere yol açtı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var