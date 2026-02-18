???Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Dakka'da iş insanlarıyla görüştü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'in başkenti Dakka'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Bangladeş'teki temaslarına devam ederken, bu kapsamda başkent Dakka'da bulunan iş insanlarıyla toplantı düzenlendi.

Söz konusu toplantıya 50'den fazla iş insanı katıldı.