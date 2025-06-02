Bangladeş Hükümeti, Çinli Yatırımcıları Ülkeye Davet Etti

Bangladeş Hükümeti, Çinli Yatırımcıları Ülkeye Davet Etti
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Bangladeş'in geçici hükümetinin başdanışmanı Muhammed Yunus, Çinli yatırımcıların ülkelerine gelerek üretim üssü haline getirmelerini istedi. Yunus, Çinli şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini vurguladı ve Bangladeş'in sunduğu çeşitli sektörlerdeki fırsatları tanıttı.

DAKKA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş geçici hükümetinin başdanışmanı Muhammed Yunus, Çinli yatırımcıları Bangladeş'i kendilerinin evi ve üretim üssü haline getirmeye çağırdı.

Yunus, pazar günü Çin-Bangladeş Yatırım ve Ticaret Konferansı'nda yaptığı konuşmada üretim konusunda uzman olan Çinli şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Yunus, geçici hükümet olarak reformları hayata geçirme, yatırım ortamını iyileştirme, düzenleyici çerçeveleri optimize etme ve ticari faaliyetler için elverişli bir ortam sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Yunus, Çinli yatırımcıları Bangladeş'in tekstil, vakıflar, ilaç, tarımsal işleme, balıkçılık, gıda ve bilgi teknolojisi alanlarında sunduğu kapsamlı fırsatları keşfetmeye davet etti.

Konferansa Çinli ve Bangladeşli işletmeler ve iş derneklerinden 400'den fazla temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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