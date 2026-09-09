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Balkan Haber Ajansları Birliği üyeleri, "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansında bir araya geldi

Balkan Haber Ajansları Birliği üyeleri, 'Balkanlar Trieste'de Buluşuyor' konferansında bir araya geldi
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Balkan Haber Ajansları Birliği Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri, "Balkanlar Trieste’de Buluşuyor" konferansında bir araya gelerek stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya özgürlüğünü desteklemeye yönelik bölgesel işbirliği konularını ele aldı.

Balkan Haber Ajansları Birliği Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri, "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansında bir araya gelerek stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya özgürlüğünü desteklemeye yönelik bölgesel işbirliği konularını ele aldı.

İtalyan ANSA ajansının ev sahipliğinde Trieste kentinde yarın yapılacak 34. ABNA-SE Genel Kurulu öncesinde birliğe üye haber ajanslarının yöneticileri, "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansında bir araya geldi.

Konferansa, AA Global Haberler ve Pazarlama Direktörü Erman Yüksel ve AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de katıldı.

ANSA Üst Yöneticisi (CEO) Stefano de Alessandri, ABNA-SE Genel Kuruluna ve öncesinde böyle bir konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABNA-SE Genel Sekreteri ve Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Direktörü Kiril Valchev de "Balkan bölgesindeki ulusal haber ajansları, ülkelerimizdeki insanların birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu tanıma süreci, her gün birbirimiz hakkında haberler almamızla gerçekleşir. Her gün doğrudan haber alışverişinde bulunarak, sadece komşu ülkelerimizdeki olayları öğrenmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda birbirimizin deneyimlerinden yararlanabiliyor ve benzer sorunlara çözümler bulabiliyoruz." diye konuştu.

Konferans kapsamında düzenlenen panellerde, "Genişleme, Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele", "Medya Özgürlüğünü Desteklemek Amacıyla Bölgesel İşbirliği" ve "Adriyatik Denizi'nin Ekonomik ve Stratejik Rolü" gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA
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