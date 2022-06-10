Balıkesir Üniversitesi'nde "Adrese Teslim" Kadro İddiası: Tarih Bölümü İçin Tarımda Kooperatifleşme Çalışması Şartı Arandı - Haberler

ÇAĞATAN AKYOL

Balıkesir Üniversitesi'nde, Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi ilanı için aranan şartların "adrese teslim" hazırlandığı öne sürüldü. Şartlar arasında "Tarımda kooperatifleşme, Balıkesir'de zirai ve ticari hayat üzerine çalışmalar yapmış olmak" kriterinin yer alması dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl 9 Mart'ta "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlamıştı. Yönetmelikte, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" denilmişti.

YÖK'ün bu kararına karşın üniversitelerin akademisyen ilanlarının "kişiye özel" hazırlandığı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir Üniversitesi'ndeki bir akademisyen ilanı dikkat çekti. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilanda, Balıkesir Üniversitesi'nde birçok bölüme akademisyen alınacağı duyuruldu.

"BALIKESİR'DE ZİRAİ VE TİCARİ HAYAT ÜZERİNE ÇALIŞMALAR" ŞARTI

Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda da doktor öğretim üyesi alımı için ilan verildi. İlanın şartları arasında "Tarımda kooperatifleşme, Balıkesir'de zirai ve ticari hayat üzerine çalışmalar yapmış olmak" kriterinin yer alması, kadronun kişiye özel hazırlandığı iddiasına neden oldu.

ANKA / Güncel