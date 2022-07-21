Balıkesir haberi | Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (3) - Haberler

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Balıkesir haberi | Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (3)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Balıkesir haberi | Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (3)

Gelen Balıkesir haberlerine göre BAKAN KOCA: CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAMIŞTIRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAMIŞTIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18.44'te Balıkesir Gönen'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

ANKARA,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fahrettin Koca Balıkesir Güncel Haberler

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