Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir gündem haberleri... AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahalleleri ziyaret etti

Güncel Haberler

Balıkesir gündem haberleri... AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahalleleri ziyaret etti

Balıkesir gündem haberine göre AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahallerini ziyaret etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahallerini ziyaret etti.

AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay tarafından karşılanan Uygur, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, her zaman sahada olduklarını söyledi.

Bütün sıkıntıların atlatılacağını ifade eden Uygur, "Milletle beraberiz, 6'lı masadan bir şey çıkmaz, politikaları birbiriyle uyuşmuyor, bir Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar." dedi.

Uygur, konuşmanın ardından Manyas'ın kırsal Cumhuriyet, Peynirkuyu, Erecek ve Koçoğlu mahallelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Milletvekili Balıkesir Manyas Uygur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title