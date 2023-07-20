Balıkesir Gönen'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cevat Önal idaresindeki otomobil ile Mustafa Kuşadalı yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada, Önal hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Meral Taştekin yaralandı. Yaralı, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cevat Önal idaresindeki 10 AEG 395 plakalı otomobil, Saraçlar Mahallesi mevkisinde Mustafa Kuşadalı yönetimindeki 35 BBV 384 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Önal olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki kızı Meral Taştekin yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Taştekin, ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel