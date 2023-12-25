Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir haftada Altıeylül, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 13 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda uyuşturucu, terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, fişek ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 13 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere dönük operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 av tüfeği, 22 fişek ve 8 bin 70 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.