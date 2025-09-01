Balıkçılık Genel Av Sezonu İstanbul'da Başladı

BALIKÇILIK Genel Av Sezonu, İstanbul Poyrazköy'de İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı törenle başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul'umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak. Ben bu vesileyle sezonu hepimize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece sona ermesiyle balıkçılar, gece yarısından itibaren denize açılarak yeni sezonun ilk balıklarını avlayacak. Yeni sezonun açılışı nedeniyle düzenlenen törene Vali Gül'ün yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve balıkçılar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi. Açılış töreni, ava çıkacak balıkçılar için okunan dua ile sona erdi.

'BALIKÇILIK SEKTÖRÜMÜZ DAHA DA GÜZEL OLACAK'

İstanbul Valisi Gül, "İstanbul'da 3'ncü etkinlik bu. 3 senedir daha doğrusu bu etkinliğe katılıyoruz. İlk ikisinde Cumhurbaşkanımız katılmıştı. Şimdi yurt dışında olduğu için katılamadı. Her birinizi selamlarını, sevgilerini iletti. Sürdürülebilirlik diyoruz. Bizim nesilde hepimizin kitaplarında okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardı. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün, herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonu başta olmak üzere tarım bakanlarımız, sektör, odalarımız, bu işi balıkçılık yapan esnaf arkadaşlarımız, hepiniz biliyorsunuz. Zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülür. Hiçbiri hiçbirinden alternatifli değil. Bu ne demek? Şu demek. Denizler kirli diğer kurallar uygulanmazsın. ya da trafikle ilgili problemimiz var. Gemilerle ilgili, teknelerle ilgili sınırlama olmasın. Hem denizlerimiz temiz olacak. Hem avlanma araçlarımızın bir standardı olacak. Hem zamana uyacağız. Hem de aynı zamanda nerede avlanacağımızı kendi içimizde belirleyerek bunlara uymuş olacağız. Son yıllarda gerek teknelerin yapıldığı tersaneler, gerek teknelere verilen yakıt, gerekse de sektöre verilen balıkçı barınakları başta olmak üzere limanlarımız, satış yerleri, her biri bir öncekinden daha iyi. Yeter mi? Yetmez. Halen ihtiyaç var mı? Halen ihtiyaç var. Ama her alanda olduğu gibi balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul'umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak. Ben bu vesileyle sezonu hepimize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.