BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN ESKİ HAKİM VE SAVCI OĞLUNA VERİLEN 9 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in dosyası istinaftan döndü.

BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in dosyası istinaftan döndü. İstinaf, yargılamayı yapan mahkemenin sanık hakkında akli dengesi yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor almasını istedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS ile katılırken sanığın eski sevgilisi müşteki A. A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"SANIĞI ÖZ BABASI 2 KEZ ŞİKAYET ETMİŞTİR"

NE OLMUŞTU

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.