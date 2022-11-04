BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN ESKİ HAKİM VE SAVCI OĞLUNA VERİLEN 9 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ
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BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in dosyası istinaftan döndü.
BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in dosyası istinaftan döndü. İstinaf, yargılamayı yapan mahkemenin sanık hakkında akli dengesi yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor almasını istedi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS ile katılırken sanığın eski sevgilisi müşteki A. A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mahkemenin verdiği kararı bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamı okundu. Buna göre istinaf bozma ilamı dikkate alınarak sanığın akıl sağlığı tarafıyla alakalı rapor alınması için randevu alındığı bilgisine yer verildi. Duruşmada eski hakim olan sanığın aynı zamanda annesi olan avukatı, "Sanığın akıl sağlığı yönünden inceleme yapılmasını kabul etmiyorum. Sanığın eski nişanlısı A. A.'nın burun kırıklığının tespiti yönünden Adli Tıp Kurumu'na(ATK) gönderilen katılanın önceki tedavi evraklarına ilişkin raporların eksik temin edildi. Dosyada olayın başlangıç belirtilmemiştir. Müvekkilin eski nişanlısının komplosu sebebiyle bu olaylar meydana gelmiştir. Müvekkili orada linç ettirmiştir. Sanık oradaki linçten kurtulmak için aracına binip oradan uzaklaşmak istemiş ancak o telaş ve can havliyle hareket ettiğinden bu olay gerçekleşmiştir" diye konuştu.
"SANIĞI ÖZ BABASI 2 KEZ ŞİKAYET ETMİŞTİR"Yaşanan olayda burnunun kırıldığını söyleyen sanığın eski sevgilisi A. A. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti. A. A.'nın avukatı ise, "Sanık avukatı, sanığın 'Can havliyle insanların ezildiğini söylüyor. Peki, nasıl oluyor da sanık olay yerine ikinci defa bu sefer arkadaşlarıyla geliyor. Olay yerine arkadaşlarıyla birlikte ikinci kez gelmesi darp eylemine devam edeceğini gösterir. Sanığın öz babası, sanığı 2 kez şikayet etmiştir. Bu da mı müvekkilin komplosudur" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına, talep edilen ATK raporunun gelmesinin beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTUBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer almıştı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle olmuştu: "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Z. M. D.'E. eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Z. M. D. çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Z. M. D.'yi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçmen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi. 2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Z. M. D.'ye doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Z.M.D.'ye başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."
İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.