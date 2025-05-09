Bakırköy Belediyesi 100 Milyon Lira Kredi Talep Ediyor

Bakırköy Belediye Meclisinde, belediyenin ihtiyacı için kredi talebi konuşuldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, Bakırköy Belediyesinin yeniden borç istediğini söyledi.

Belediyenin bankadan 100 milyon lira borçlanacağını belirten Fatinoğlu, "Bu az para değil. Borç niye istenir? Sıkıntıdasındır, bir projen vardır, o projeyi yerine getirirsin. 100 lira harcarsın, faizi de 20 lira. Bugün faizler yüzde 50. Bu dönemde faizle para almak Bakırköy için hiç öneremeyeceğimiz bir şey." dedi.

Fatinoğlu, borçlanmaya karşı olduklarını vurgulayarak, "Bugün 100 milyon alacaksınız, seneye 150 milyon ödeyeceksiniz. Peki 150 milyonu nasıl ödeyeceksiniz? Bir yatarım mı yapıyorsunuz? O yatırımdan para gelecek hem ana parayı hem faizi ödeyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Kent lokantası... 100 milyon borç istiyoruz, burada kent lokantası yapıyoruz. Nasıl finanse edeceksin? Dekorasyonu, kirası... Bir tane yere vermiş kent lokantası, ben üzüldüm, 190 bin lira kira ödeniyor. Yazık günah. Bu paralar düşmanın parası değil halkın parası." diye konuştu.

Lokanta yerine bölgedeki esnaf için insanlara fiş dağıtılmasının daha iyi olacağını söyleyen Fatinoğlu, şöyle devam etti:

"Ama en doğrusu yıllarca Bakırköy'de yapıldı. Osmaniye'de yer vardı, orada yemek yapılıyor, Bakırköy'e geliyordu. Bunu da yapan Ali Talip Özdemir'di. 3 bin kişiye her gün bedava yemek veriliyordu. Bu yıllarca sürdü. Burada maaş, kira vereceksin. Yemeği bedava ver, fiş ver, daha ucuz. Yani yemeğin maliyetini yükseltiyorsunuz. Maliyeti yükseltip sonra da bankadan yüzde 60 faizle para alacaksınız. Ben doğru bulmuyorum."

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dündar ise şu anda böyle bir bütçeye ihtiyaçları olmadığını kaydetti.

Vergi ayında olduklarını, vergi tahsilatlarının yapıldığını belirten Dündar, şunları söyledi:

"Yakın vadede 100 milyon lira gibi bir paraya da ihtiyacımız yok. Belki bu yetkiyi hiç kullanmayacağız ama böyle bir yetkinin idarenin hizmetinde bulunması ve ihtiyaç duyulması halinde tekrar bir sonraki meclisin toplanmasının, kredi görüşmelerinin yapılmasının zaman alacağı düşüncesiyle yetki için Meclise başvurulmuştur. Yakın tarihli hesaplamalarımıza göre ihtiyaç yoktur. Olursa kullanırız, olmazsa kullanmayız. Bizim herhangi bir kredi kuruluşuna veya bankaya kredi başvurumuz yok."

Bunun üzerine AK Parti'li Meclis Üyesi Fatinoğlu, "O zaman kredi talebinizi geri çekin." dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu da "Kredi talep edilmiş bir durum yok. Burada bir anlam karmaşası var. Sadece bir yetki meselesi konuşuluyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, "Belediyenin ihtiyacı için kredi talebi" maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.