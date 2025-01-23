Bakanlık 527 Sözleşmeli Personel Alım Takvimini Duyurdu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 527 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin işe yerleştirme takviminin duyurulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9 Ocak'ta bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmesi personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda adaylar, 15 Ocak 2025 tarihine kadar başvuruda bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri esas alınarak yapılan yerleştirme sonuçları, geçen hafta ÖSYM'nin web sitesinde açıklandı. Bakanlıktan işe yerleştirme sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi. İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi, 27 Ocak 2025'te başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek. Yeni göreve başlayacak personelin, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.