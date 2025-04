Bakan Yumaklı, "Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli"nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği verildi. Gençlerin ve kadınların üretimin içerisinde kalmaları, üretim ağlarını geliştirmeleri için hibe ve desteklere devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli"ne katıldı.

Yumaklı burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün savunma kadar önemli olduğunu belirterek, yeni mezun veteriner hekimlerin kamuda istihdam edilmeyi istemek yerine kendi işlerinin patronu olmaya davet etti.

Tarımsal üretimi etkileyecek sınamalara hazır olunması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Yeni normal dediğimiz tarım-gıda üretiminde azalma, üretim maliyetlerinin artması, hammadde temini sorunları gibi birçok konuda karşı karşıya bırakabileceği problemleri de mutlaka çözüm bulmak üzere masamızda tutmamız gerekir." diye konuştu.

Yumaklı, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050'de kentleşme oranının yüzde 68'e çıkacağı, gıda ihtiyacının yüzde 60-70 artacağını aktardı.

Nüfusunun bu anlamdaki ihtiyacı artarken tarımsal üretimi de sürdürülebilir kılmanın kendilerinin en önemli görevi olacağını bildiren Yumaklı, "Ekolojik farkındalık gittikçe artıyor ancak bu durumun herhangi bir tarımsal üretime dönüşmediğini görüyoruz. Bu noktada yerel yönetimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Pek çok belediye başkanımıza ve il özel idarelerimizle bu konuda güç birliği geçmişte de yapılmış, biz de devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

"23 yılda 126 milyar lira hibe desteği"

Kırsal nüfusun çok hızlı yaşlanmasının geçen yıl G20 Zirvesi'nde konuşulan tek konu olduğunu aktaran Yumaklı, bu nedenle kırsal kalkınma konusunun önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yumaklı, Bakanlığın kırsal kalkınmada sağladığı teşvik ve desteklere ilişkinse şu bilgileri paylaştı:

"Son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği verildi. Gençlerin ve kadınların üretimin içerisinde kalmaları, üretim ağlarını geliştirmeleri için mutlaka pozitif ayrımcılığa tabi tutması gerektiğinden hareketle hibe ve desteklere devam ediyoruz. Su ve sulama yatırımlarına son 25 yılda yapılan yatırım tutarı 3,3 trilyon lira ve 10 binin üzerinde tesisimiz var. Kent tarımı kavramının içerisinde organize tarım bölgeleri özellikle jeotermal enerji konusu ülkemizin en önemli avantajlarından biri. Pek çok ildeki 61 lokasyonda 44 Organize Tarım Bölgesi tüzel kişilik kazandı. Ne yapacak bunlar? Ürettikleri ürünlerin belli bir yüzdesini iç piyasaya verecekler. Geri kalanını da ihraç edecekler. Sadece o iç piyasaya verecekleri ürünün halihazırda ihtiyacımızı karşılaması mümkün."

Hedef tüketicinin gıdaya erişimini kolaylaştırmak

Silvan Projesi'nin su konusunda Türkiye'ye sağladığı faydalara değinen Yumaklı, bu tür projeler için gayretle çalıştıklarını ve yatırımlar için bütün paydaşlarla ortak bir diyalog içerisinde olduklarını söyledi.

Yumaklı, 4. Tarım Şurası'nın da yüksek katılımla Türkiye'nin gelecek 25-50 yıla perspektif verecek şekilde pazartesi günü başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Buradan alınan sonuçların uygulamaya geçmesi önemli. Şu anda uygulananların çoğu bu tür çalışmaların ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu projelerde akıl teri ve emek var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, 'Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz.' İşte bizim hedefimiz bu. Bunu yapabilmek için her türlü unsuru, her türlü, politikayı, her türlü uygulamayı hayata geçireceğiz."

"2050'de nüfusun yüzde 68'i şehirlerde yaşayacak"

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de konuşmasında amaçlarının Türkiye'nin tarım ve gıda ile ilgili entelektüel sermayesini ortaya çıkarmak ve bunu çoğaltmak olduğunu dile getirdi.

Eker, pandeminin şehirlerde, metropollerde yaşayan toplulukların gıda meselesiyle ilgili endişeleri ortaya çıkardığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2050'de yeryüzündeki nüfusun yüzde 68'i şehirlerde yaşayacak. Bizim şimdiden şehirlerdeki hayat için hem gıda güvenliğini sürdürebilmek hem insan tabiat ilişkisini düzene koymak hem de gerçek yaşanılabilir şehirleri inşa etmek ve kendi tasavvurumuzla şehir hayatı oluşturmak için bizim bir çaba içerisinde olmamız lazım." ifadesini kullandı.