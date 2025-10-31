Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıradayız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, FAO verilerine göre; Türkiye kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2'nci sıradayız. Çin'i bu manada çok zorladığımızı da ifade etmek istiyorum dedi.

Bakan Yumaklı, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Yumaklı, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl, protokol, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, valilik bahçesine ıhlamur ağacı dikerek can suyu verdi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen 'Arı Kovanı Dağıtım Töreni' programına katıldı.

'BÜTÜN SEKTÖRLERİN GELİŞMESİ İÇİN YENİ YENİ PROJELER ÜRETECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, arıcılık ve bu başlıktaki ürünlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirterek, Başta buranın coğrafyasına, doğal güzelliklerine, biyoçeşitliliğine eş değer bir şekilde bütün sektörlerin gelişmesi için yeni yeni projeler üreteceğiz. Ancak bugün, şu anda içinde bulunduğumuz alanda yapacağımız yeni kovan, yeni umut projesinin teslimi ile birlikte de biz Tunceli'de başka bir sayfanın açılışının ilk işaretini vermiş olacağız. Bugün verilecek olan bin modern kovan aslında bizim bu manadaki düşüncelerimizin, projelerimizin, ülkemizin arıcılık ve arıcılık ürünleri ile ilgili gelmek istediği noktanın bir işaret fişeği. Munzur balının geçen yıl coğrafi işaret alması da hepimizi son derece mutlu etti. Ülkemizin arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu da tekrar ifade etmek istiyorum. FAO verilerine göre; Türkiye kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2'nci sıradayız. Çin'i bu manada çok zorladığımızı da ifade etmek istiyorum. Her bir köşesi cennetten bir parça olan bu vatanımızın özellikle yaşam devamı konusunda bilimsel verileri de önümüze koyduğumuzda arıların ve arıcılığın bu manada getirmiş olduğu faydaları ekonomik sonuçlara dönüştürmek son derece kıymetli olacak dedi.

'TÜRKİYE'DE ARICILIK HARİTASI OLUŞTURDUK'

Dünyada bilinen ballı bitkiler florasının yüzde 75'inin Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, Ne kadar önemli bir hazinenin üzerinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Son 23 yıldaki çalışmalarımız hep buna dönük oldu. Türkiye'de arıcılık haritası oluşturduk. Şu anda hakikaten yapılmış olan ve yapılacak olan projelerin bilimsel bir temeli olduğunu ifade etmek istiyorum. 1 milyon dekar alana sahip 900 bal ormanı tesis edildi. Balda markalaşma yolunda önemli de mesafeler almış durumdayız. Eğer dünyada üretmiş olduğunuz ürünlerin bir yere sahip olmasını istiyorsanız; üretmek kadar önemli diğer bir başlık da markalaşmadır. 35 coğrafi işaret tescili almış balımız mevcut. Bu kadar çok coğrafi işaret almak faydalı mı diye düşünmeyin. Bu bir sinerji oluşturuyor. Birisi diğerini tetikliyor. Bu sayede arıcılık işletmesi sayısı, 5 kat artışta 98 bine çıkmış durumda. Arılı kovan varlığımız yüzde 115 artışta 9 milyon adete çıkmış durumda diye konuştu.

'AMACIMIZ, ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİNİ KORUMAK'

Yumaklı, Üretmek kadar, bu üretimin kalitesini ve verimliliğini sağlamak da zorundayız. Tabii son dönemde özellikle bu yoğun bir şekilde emek verilen arıcılık ürünlerinin üretimi ile alakalı maalesef ki bu emeğe haksızlık eden, saygısızlık eden, haksız kazanç elde etmek için her yolu deneyen taklit tağşiş konusunu kendilerine bir meslek haline getirmiş olanlarla yoğun bir şekilde mücadelemiz var. Tespitlerimizi, daha doğrusu denetimlerimizi ve peşinden tespitlerimizi gerçekleştirdiğimizde 15 milyona kadar ceza ve faaliyet durdurma da yanında gerçekleştiriyoruz. Tabii amacımız, bizim burada üreticilerimizin emeğini korumak. Çiftçimizin emeği, halkımızın da sağlığıyla oynayanların yanına kar kalmayacağını, bunda hiçbir toleransımızın olmadığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda biz 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sonucunda da 142 firmaya, işletmeye, idari yaptırımda bulunduk diye konuştu.

'YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ' İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti Bu zamana kadar elbette yapılanlarla, belli oranlarda iyileşmeler sağlanmış durumda. Bitkisel üretimde üretim miktarımız yüzde 85 artmış. Küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 76 artmış. Arılı kovan varlığımız yüzde 97 artmış. 27 kat artışta 2,6 milyar liralık bir tarımsal hasılaya ulaşmış. Yeter mi, yetmez. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu kadar güzel biyoçeşitliliği, doğal güzelliği, Allah vergisi her türlü imkanı olan bir yerde bizim daha çok çalışıp, daha çok proje üretip, daha çok üretim yapmamız gerekir. İnşallah bunu da yapacağız. Tabii aynı zamanda 'Yeşil Vatan' için seferberliğimizi bütün illerimizde olduğu gibi Tunceli'de de gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle buradan bütün Tunceli kardeşlerimize, 11 Kasım'da Bakanlığımızın belirlemiş olduğu alanlarda, valiliğimizin önderliğinde 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne katılma çağrısı yapıyorum.

'11 KASIM ÖNEMLİ'

Bakan Yumaklı, Biz hep söylediğimiz gibi çocuklarımızdan bunu bir miras olarak aldık, emanet olarak aldık daha doğrusu. Geçmişimizden miras değil, geleceğimizden emanet olarak aldık. Yeşil Vatanımızı hep birlikte geliştirmek için 11 Kasım ve sonrasında birçok etkinlikler yapacağız ama 11 Kasım önemli. Çünkü ülkemizde belki de başka hiçbir ülkede olmayan bir gün ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Milli Ağaçlandırma Günü. Dolayısıyla buna bütün vatandaşlarımızın 7'den 77'ye hatta biraz önce içeri girerken sevmiş olduğumuz küçük bebeğimizi de bekliyoruz hep birlikte Yeşil Vatanımızı geliştirmek için. Ben bu vesileyle 'Yeni Kovan Yeni Umut' projesinde modern kovanlarını alacak olan üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah çok daha fazla üretirler. Ülkemiz için Munzur balını bütün dünyaya pazarlayacak kadar üretirler. Hem kendileri kazanır hem ülkemiz kazanır hem de birinci olan ülkeyi geçmek için istatistiklerimiz yükselir diyorum diye konuştu.